У 18 % россиян снизились зарплаты

За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Такие данные приводятся в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

По итогам исследования, еще у 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли, пишут «Известия». При этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% респондентов, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.

Напомним, что по данным Росстат в среднем по стране в прошлом году заработок вырос на 9,4 %.