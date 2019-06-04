Все о субсидиарной ответственности можно узнать в новом блоге на «Клерке»

В корпоративных блогах «Клерка» появился новый участник - к нам присоединилась юридическая компания «Игумнов Групп».

Юристы этой компании знают все о субсидиарной ответственности. Причем как со стороны кредиторов, так и со стороны должников.

Если вам нужен совет по защите активов или юридическая помощь при банкротстве, они готовы помочь. А пока вы можете почитать интересные материалы у них в блоге.

Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить. Кнопка подписки справа от логотипа компании.