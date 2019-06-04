Все о субсидиарной ответственности можно узнать в новом блоге на «Клерке»

Да ну бред! Было же разъяснение что на руководителей НКО СЗВ М можно не подавать. А теперь опять ...
Неожиданная на Клерке тема, но правильная. Вот хороший видос про OKR...
По-мне: лучше бы эти проценты трансформировали в переплату по любым налогам по выбору организации...
А что тут удивляться, все нормально, с 1,5 лет пособие 50 руб, не зависимо от кол-ва ваших детей....
Да что же это делается то! того и гляди справедливость наступит...
Кому достаточно было? Земским врачам? Сколько их было? Сильно берегли деревенскую семью до револю...
Я господа в ваши политические разборки не лезу... Только хочу напомнить одну простую вещь - демок...
Это зависит от банка и условий договора.
Вы его и продемонстрировали.
Я предпологаю, что не для этого. И так чек надо выдавать. Будет статистическая информация о прода...
Не надо мне напоминать. Потому что вы мне лозунги говорите из советской литературы для 5 класса. ...
Слово, проверенное годами
Так мы вот сделали с бесплатной точкой!
Это чтобы все налоги платили)
Вы просто не знаете историю нашей страны. Пургу несете, на вече ВЫБИРАЛИ ЛИДЕРА! Вече было тольк...
Достоевский: Ни Богу ни людям не нужны эти офранцуженные, онемеченные (а сейчас американизированн...
Наверное, для кого-то это тоже вредные наркотические вещества, как табак, алкоголь и шубы....
"И почему при такой экономической ситуации государство позволяет себе олимпиады-универсиады-манди...
Зачем все это? Я понимаю табак, алкоголь... но кофточки и полотенчики таки зачем?...
В таком случае есть возможность разложить чеки на сканер, при этом не обязательно чтобы был виден...
Ошибочно думать, что программа способна полностью заменить бухгалтера-человека. Интеллекту...
За каждый код придется заплатить 50 копеек без учета НДСЭто, простите за партию или за ...
А вы много по сути сказали? Вот начнёте что-то по делу говорить, а не бред нести, вот тогда и зад...
Никто уже ничего не помнит, не тешьте себя. А кто помнит - молодому поколению не объяснит: телеви...
А я верю в инопланетян и снежного человека. Рост населения в СССР был стабильный, где демографиче...
Очередное откровение. Какая нехорошая власть - никого не пускает ее заменить. С чего вообще она д...
Памятуя о том, что вы и изначально их не особо внимательно читаете, уверенности в том, что вы буд...
Я об этом и пишу. Если в законе или в регламенте будет зафиксировано - кто отвечает, какую ответс...
А с исполнителя как обычно нечего будет брать, и в случае чего исполнитель в суде начнет на начал...
Вы знаете хотелось бы чисто практических мер. Я считаю, что когда деньги начнут списывать непосре...
Чисто теоретически можно предъявить ущерб в порядке регресса непосредственно исполнителю, вопрос ...
А мне кажется, тут попахивает тем, что вдруг "участятся" сбои при выдаче подписей ФНС, которыми "...
Согласна - надо выявить непосредственно виновных лиц - кто блокировал, кто согласовывал блокировк...
Откуда, откуда? просто сотрудникам не выплатят премии и смски и все проблемы, и скажут что инспек...
В розничной торговле текучесть высокая, работают короткое время даже в крупных сетях - вот и брод...