Как заполнить книгу покупок по электронным услугам иностранных компаний

Вычеты сумм НДС, предъявленных иностранной организацией или иностранной организацией — посредником производятся покупателем при наличии документов (договора или расчетного документа с выделением суммы налога и указанием ИНН и КПП иностранной организации, а также документов на перечисление оплаты, включая сумму налога, иностранной организации).

В целях применения вычетов НДС, графы книги покупок рекомендуется заполнять в следующем порядке:

в графе 2 — код вида операции — 45;

в графе 3 — номер и дата договора или расчетного документа (счета на оплату услуг, акта об оказании услуг или иного документа со стороны иностранной организации), в которых указаны ИНН и КПП иностранной организации, а также сумма НДС;

в графе 7 — номер и дата документа, свидетельствующего о перечислении оплаты, а при безденежных формах расчетов — номер и дата документа, свидетельствующего о погашении задолженности.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/8916@ от 14.06.2019.