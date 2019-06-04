Выходное пособие при ликвидации фирмы будут платить по-новому

На днях на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были рассмотрены законопроекты, которые касаются гарантий по выплате выходного пособия уволенным по ликвидации организации.

Напомним, проекты были подготовленные Минтрудом с целью реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 19.12.2018 № 45-П.

Конституционный Суд указал на отсутствие в действующем правовом регулировании механизма, обеспечивающего предоставление на равных условиях всем работникам, трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с ликвидацией организации, гарантии в виде сохранения среднего заработка на период трудоустройства.

«Были внесены следующие изменения. Из части первой статьи 178 Кодекса гарантии при увольнении работника в связи с сокращением численности или штата выделено в отдельную часть. Закреплена обязанность работодателя сохранить за работником средний заработок на период трудоустройства. И что очень важно – предоставлена вариативность выплаты среднего заработка за два месяца трудоустройства, связанных с увольнением в связи с ликвидацией организации. То есть работодатель может выплатить выходное пособие при увольнении, средний заработок, в случае нетрудоустройства по истечении второго месяца, либо выплатить выходное пособие в размере двукратного среднего месячного заработка сразу при увольнении. На Крайнем Севере сроки в соответствии с законодательством удлиняются», – пояснил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.

Также предлагается установить 15-дневный срок обращения работника за получением среднего месячного заработка, если он не смог трудоустроиться.

«В законопроекте установлено, что выплаты, причитающиеся работникам в связи с ликвидацией организации, производятся до завершения ликвидации организации в соответствии с гражданским законодательством», – рассказал Всеволод Вуколов.

Также подготовлен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающий предоставление в ликвидирующий орган информации о расчетах с уволенными работниками.

При обсуждении законопроекта глава Минтруда Максим Топилин отметил, что корректировка статьей Трудового кодекса не предусматривает снижение или увеличение объема гарантий. «Конституционный суд сказал, что конструкция изложения статей такова, что не обеспечивает гарантий в силу закона. Конструкция написана как право работника, и нигде нет обязанности работодателя, – подчеркнул он. – Мы объемы гарантий и их порядки не меняли. Так как Конституционный суд указал на пробел в законодательстве, мы уточнили формулировки, что теперь это обязанность работодателя в том числе. Прошу еще раз обратить внимание: мы лишь прописали более точно с точки зрения решения Конституционного суда те гарантии, о которых речь идет в настоящее время».