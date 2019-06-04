Внесен законопроект об исключении двойного штрафа для ИП за непредоставление данных в ПФР

Правительство внесло в Госдуму законопроект об освобождении от двойных штрафов индивидуальных предпринимателей, которые вовремя не предоставили сведения в Пенсионный фонд РФ.

Согласно пояснительной записке, документ подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда № 8-П от 4 февраля 2019 года.

КС постановил, что взимание административного штрафа с индивидуальных предпринимателей за несвоевременное или некорректное предоставление сведений в ПФР (по ст.15.33.2), как с должно

В связи с этим разработчики предлагают дополнить данную статью 15.33.2 КоАП примечанием, согласно которому штраф за непредоставление данных в ПФР, предусмотренный для должностных лиц, не может быть наложен на индивидуальных предпринимателей. Такое же примечание есть у статьи 15.33, касающихся нарушений по отчетности в ФСС, теперь оно появится и по отчетности в ПФР.

Отметим, что речь идет об ИП, имеющим работников. Поскольку ИП без работников никакой отчетности в ПФР не сдают.