Как получить алименты, если отец ребенка на больничном, а в регионе пилотный проект

Если в регионе действует пилотный проект по прямым выплатам из ФСС, то удержание алиментов из исчисленного пособия по временной нетрудоспособности осуществляется региональным отделением ФСС на основании поступившего от взыскателя или судебного пристава исполнительного документа.

Если исполнительный лист находится в службе судебных приставов, взыскателю необходимо обратиться к судебному приставу с заявлением о вынесении и направлении постановления об удержании алиментов из пособия по временной нетрудоспособности с должника в адрес ФСС. Указанное постановление представляется взыскателем в региональное отделение фонда.

Если исполнительный лист о взыскании алиментов находится на исполнении по месту работы должника, взыскатель вправе как самостоятельно, так и через суд представить оригинал исполнительного листа и работодателю должника для удержания алиментов, и в ФСС для удержания суммы алиментов с пособия по временной нетрудоспособности должника (застрахованного лица).

Если между сторонами заключено нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, взыскатель может представить в ФСС нотариально заверенную копию указанного соглашения.

Такие разъяснения дает отделение ФСС по Чувашии.