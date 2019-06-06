Резидентам ТОСЭР и СПВ разъяснили порядок применения пониженных взносов

Статьей 427 НК для организаций и ИП, получивших статус резидента ТОСЭР, статус резидента СПВ, установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%, а также особенности их применения.

С 03.08.2018 статья 427 НК дополнена пунктом 10.1, положениями которого предусматривается применение пониженных тарифов страховых взносов резидентами ТОСЭР и резидентами СПВ исключительно в отношении выплат физлицам, занятым на новых рабочих местах.

На основании изложенного резидент ТОСЭР или СПВ, в том числе получивший соответствующий статус до 03.08.2018, обязан с 03.08.2018 применять пониженные тарифы взносов исключительно в отношении выплат, начисляемых работающим только по трудовым договорам физлицам, занятым на новых рабочих местах, созданных для исполнения соглашения об осуществлении деятельности, указанных в заявке на заключение такого соглашения и предусмотренных впоследствии штатным расписанием резидента ТОСЭР или СПВ.

Вместе с тем, решение о том, какие рабочие места необходимо отнести к новым рабочим местам и будут ли к ним относиться рабочие места, обслуживающие основное производство, должно приниматься заявителем.

При этом на этапе заключения соглашения об осуществлении деятельности уполномоченным органом должна производиться оценка целесообразности создания требуемого заявителем количества рабочих мест и его согласование.

Действие положений пункта 10.1. статьи 427 НК в отношении резидентов ТОСЭР, расположенных на территории ДФО и резидентов СПВ распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 26 июня 2018 года.

При этом положениями пункта 10.1 статьи 427 НК предусматривается отмена трехлетнего ограничения с момента создания ТОСЭР для приобретения резидентами ТОСЭР в ДФО и резидентами СПВ права на применение пониженных тарифов страховых взносов, и одновременное продление для них до 31 декабря 2025 года периода, в течение которого резиденты этих территорий, приобретут и право на применение в течение следующих 10 лет пониженных тарифов страховых взносов в размере 7,6%.

Таким образом, положения пункта 10.1 статьи 427 НК в части снятия ограничения по сроку предоставления права на применение пониженных тарифов как улучшающие положение плательщиков имеют обратную силу и распространяются на правоотношения, возникшие с 26 июня 2018 года.

При этом положения пункта 10.1 статьи 427 Кодекса в части применения резидентами ТОСЭР и СПВ пониженных тарифов исключительно в отношении выплат физлицам, занятым на новых рабочих местах, обратной силы не имеют.

На основании изложенного, плательщик страховых взносов, получивший статус резидента ТОСЭР в ДФО или резидента СПВ с 26 июня 2018 года по 31 декабря 2025 года (включительно), вправе применять пониженные тарифы страховых взносов в течение 10 лет со дня получения им соответствующего статуса.

При этом с 3 августа 2018 года плательщики страховых взносов, получившие статус резидента ТОСЭР в ДФО или резидента СПВ как до, так и после 26 июня 2018 года, применяют пониженные тарифы страховых взносов исключительно в отношении базы для исчисления взносов, определенной в отношении физлиц, занятых на новых рабочих местах.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/10247@ от 28.05.2019.