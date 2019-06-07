Сколько дней больничного можно оплатить в разных ситуациях

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titova-tlt вот Из-за таких как 2nom бизнес никогда не будет работать нормально! Надо знать свои права! И неч... Налоговики формируют выписку операций по расчету с бюджетом без соблюдения хронологии

id59444205 Так в законе это есть и было предусмотрено всегда))) Просто на уровне методистов, к которым я все... Из-за чего стали отказывать в регистрации компаний

id59444205 Так проблемы не решаются, все в общую кучу, да еще под общую гребенку, фантазер Вы. Я же вернусь ... Из-за чего стали отказывать в регистрации компаний

Natali Kr Согласна. как в том призыве - давайте больных детей лечить из бюджета, а на зарплату футболистам ... По новой методике ВЦИОМ рейтинг Путина – сенсационный

titova-tlt "так может не стоит делать довольный вид и просто разгребать кашу в выписке по&nbs... Бухгалтеры напуганы вызовами в ФНС

Вилен Гарбузов Прекрасное из сегодняшних новостей- Калви не приедет на форум в Петербурге- Силуанов заявил о ниг... Силуанов обвинил бизнес в нигилизме

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2nom Ну ведь бухгалтеров, написавших письмо Мишустину вызвали на допрос. Спрашивали же "чем Вы там нед... Налоговики формируют выписку операций по расчету с бюджетом без соблюдения хронологии

2nom Что насчёт осмотра помещения аптеки или заведения общественного питания?Ведь вход в определённые ... Еще один тренд налогового контроля – осмотр всего вашего имущества

БухИнна У нас тут на неделе (в микрорайон) приезжала помощница одного очень известного политического деят... По новой методике ВЦИОМ рейтинг Путина – сенсационный

2nom Уже месяца два в таком виде выписка приходит.Но жаловаться нельзя, иначе вызовут на допрос в ФНС... Налоговики формируют выписку операций по расчету с бюджетом без соблюдения хронологии

Дмитрий424 А его сегодняшний тезис: "мы забрали значительные средства из экономики для поддержки предпринима... Силуанов обвинил бизнес в нигилизме

2nom Слово то какое неприличное - "нигилизм".Чем-то пошлым попахивает...... Силуанов обвинил бизнес в нигилизме

RURU GURU TAX Да, Силуанов как обычно, они считают, что бизнес это только госкорпорации. Все остальное шелуха, ... Силуанов обвинил бизнес в нигилизме

Elena_Shashkina В статье неточность в части НДФЛ : стоимость путевки на санаторно-курортное лечение не облагается... Как учесть в расходах оплату отдыха работников