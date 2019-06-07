Сколько дней больничного можно оплатить в разных ситуациях

Существуют ограничения по продолжительности выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Количество дней, которые будут оплачены как больничные, определяются причиной нетрудоспособности и зависят от возраста того человека, за которым ухаживают, а также наличия срочного трудового договора, наличия группы инвалидности у того, кто работает. Об этом напомнили в отделении ФСС по Удмуртии.
В различной ситуации этот лимит разный:
Причина нетрудоспособности
Лимит по дням
уход за больным ребенком в возрасте до 7 лет
не более чем за 60 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком;
уход за больным ребенком в возрасте до 7 лет в случае заболевания ребенка, включенного Перечень заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет
не более чем за 90 календарных дней в календарном году
уход за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет
не более чем за 45 календарных дней в календарном году
уход за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
не более чем за 120 календарных дней в календарном году
уход за взрослым больным членом семьи при лечении в амбулаторных условиях
не более чем за 7 календарных дней по каждому случаю заболевания, но не более чем за 30 календарных дней по всем случаям ухода за этим членом семьи
пособие по временной нетрудоспособности (за исключением заболевания туберкулезом) работнику-инвалиду
не более 4 месяцев подряд или 5 месяцев в календарном году
пособие по временной нетрудоспособности (за исключением заболевания туберкулезом) если трудовой договор был заключен на 6 месяцев, и травма или болезнь наступили в этот период
не более чем за 75 календарных дней по этому договору.
если после стационарного лечения пришлось долечиваться в санатории (на территории России)
за период пребывания в санаторно-курортной организации, но не более чем за 24 календарных дня (за исключением заболевания туберкулезом).
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