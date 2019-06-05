Истек срок ключа фискального накопителя? Не забудьте перерегистрировать ККТ

Если своевременно не перерегистрировать ККТ с истекшим сроком действия ключа фискального признака в фискальном накопителе, её снимут с учета. Об этом предупреждают налоговики Амурской области.

В случае если такая ККТ не будет перерегистрирована пользователем, налоговые органы снимут кассу с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя. Чтобы избежать подобных проблемных ситуаций, следует своевременно перерегистрировать указанные кассовые аппараты.

Процедура перерегистрации контрольно-кассовой техники достаточно простая. Плательщику следует подать заявление в любой налоговой орган в письменном виде либо онлайн через кабинет пользователя ККТ (доступен в электронных сервисах «Личный кабинет налогоплательщика» индивидуального предпринимателя или юридического лица), указав код причины перерегистрации 04 - «Замена фискального накопителя».

При замене фискального накопителя также необходимо сформировать и приложить к заявлению отчеты:

о регистрации или об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя (п. 4 ст. 4.2 Федерального закона №54-ФЗ);

о закрытии фискального накопителя (п. 8 ст. 4.2 Федерального закона №54-ФЗ).

Завершается процедура перерегистрации ККТ получением пользователем карточки регистрации ККТ.