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Истек срок ключа фискального накопителя? Не забудьте перерегистрировать ККТ

Если своевременно не перерегистрировать ККТ с истекшим сроком действия ключа  фискального признака в фискальном накопителе, её снимут с учета. Об этом предупреждают налоговики Амурской области.

В случае если такая ККТ не будет перерегистрирована пользователем,  налоговые органы снимут кассу с регистрационного учета в одностороннем порядке  без заявления пользователя. Чтобы избежать подобных проблемных ситуаций, следует своевременно перерегистрировать указанные кассовые аппараты.

Процедура перерегистрации контрольно-кассовой техники достаточно простая. Плательщику следует подать  заявление в любой налоговой орган в письменном виде либо онлайн через кабинет пользователя ККТ (доступен в электронных сервисах «Личный кабинет налогоплательщика» индивидуального предпринимателя или юридического лица), указав  код причины перерегистрации 04 - «Замена фискального накопителя». 

При замене фискального накопителя также необходимо сформировать и приложить к заявлению отчеты: 

  • о регистрации или об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя (п. 4 ст. 4.2 Федерального закона №54-ФЗ);
  • о закрытии фискального накопителя (п. 8 ст. 4.2 Федерального закона №54-ФЗ). 

Завершается процедура перерегистрации ККТ получением пользователем карточки регистрации ККТ.

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