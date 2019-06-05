Visa запустит переводы по номеру телефона за рубеж

Платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.

Напомним, аналогичный сервис внутри России платежная система запустила в конце 2018 года. В программе участвуют 4 банка.

Между тем внутри страны этот сервис не смог конкурировать с запущенной в начале 2019 года Системой быстрых платежей, которая работает по похожей технологии, но с большим числом банков, пишет РБК.

В этой связи Visa намерена развивать этот сервис на международном рынке.

Деньги можно будет переводить только между картами Visa, выпущенными банками — участниками сервиса. На первом этапе переводы можно будет делать в 17 стран, позже этот список расширят до 50.