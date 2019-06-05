Контроль за зарубежными счетами стал жестче, но его обещали смягчить

Суровость российского валютного законодательства — одна из самых волнующих тем российских экспортеров и международных компаний.

О необходимости его смягчения неоднократно говорили и сами власти. В конце мая первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщал, что законопроект о смягчении уже подготовлен и может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Но пока надзор за соблюдением валютного законодательства ужесточается и бизнес все чаще привлекают к ответственности, пишут «Ведомости».

По валютному законодательству список операций, которые можно проводить через зарубежные счета, сильно ограничен, причем и для граждан России, и для российских компаний: зачисление наличных, перевод со своего российского или зарубежного счета, средства по кредитным договорам от резидентов стран, входящих в ОЭСР и ФАТФ, и еще несколько. Все остальные операции резиденты обязаны проводить через российские банки.

Но компании зачастую не знают о требованиях к счетам, платят налоги с этих операций и не видят за собой нарушений. А штраф составляет от 75 до 100% от суммы операции.

Чтобы подстраховаться от обвинений в нарушении законодательства, российские компании вынуждены открывать иностранное юридическое лицо или рассчитываться с иностранными контрагентами через российские банки.

Летом 2018 г. Минфин опубликовал законопроект, который снимает некоторые ограничения по использованию зарубежных счетов. «Ведомости» ознакомились с версией, направленной Минфином в правительство, ее подлинность подтвердил представитель министерства. Например, россияне смогут без ограничений зачислять туда деньги, полученные от нерезидентов из стран ОЭСР и ФАТФ, а также от продажи драгоценных металлов. Кроме того, проект отменяет требование о репатриации валютной выручки несырьевых экспортеров при расчетах в рублях с 2020 г. и вводит поэтапную отмену обязательной репатриации для экспортеров.

Однако эксперты говорят, что несмотря на публичные разговоры о смягчении, в прошлом году требования о репатриации только ужесточились: появилась обязанность репатриировать не только выручку, но и займы.