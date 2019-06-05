Клерк.Ру

Перечень необлагаемых НДФЛ доходов расширят

На федеральном портале опубликовано уведомление о разработке поправок в ст. 217 НК, в которой перечисляются доходы, не облагаемые НДФЛ.

От НДФЛ планируют освободить единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках программы «Земский учитель».

Текст проекта пока не опубликован. Предполагается, что поправки в ступят в силу в 2020 году.

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