Мобильная связь дорожает

Поддерживаю автора статьи, действительно, ФНС деградирует. Они даже не понимают пока, к чему все ...
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в комментариях увидела, что распознаваться данные будут на вашем сервере. Значит, и базу вам нужн...
напомните пжл, где посмотреть демоверсию?
Мне кажется, в моем частном случае сервис очень пригодился бы: муж закупает под заказ товары и ре...
Да, примерно в конце 2014 практика по осмотрительности начала меняться в пользу налогового органа...
Ну мы так лет 5, а то и больше, делаем. А если оборот с поставщиком составляет более 5 % от общег...
Это правильно, а как давно это начали делать? В 2013 году также делали? В нашей ситуации надо учи...
Хм, заключая договор с новым поставщиком, мы, как правило, запрашиваем у него декларацию по НДС, ...
А это означает некачественность, да? О как... :) Т.е. ответа нет? Слив засчитан ;)...
Там на картинке это великолепно изображено: запись видео и аудио, чтение контактов и sd-карты, эт...
А что означают 8 и 15 строчка?
Быть не должно да, но когда вы слетите с тарифа, пересдадите отчетность, то компьютер в налоговой...
А нам по доброму позвонили, напомнили что должны купить кассу с 1 июля, я им ответила спасибо за ...
А что такое "качественное приложение в банковской сфере"? И чем оно отличается от некачественного...
Вот большинство это и не надо ставить. Качественных приложений для смартфонов очень мало (и они в...
чем сильнее крутые магазины тянутся к инновациям, тем больше их мелким поставщикам приходится выл...
То, что смартфоны и планшеты используются с пользой в повседневной жизни, а не только для лайков ...
нет, такого условия в законе нет. ККТ надо приобрести и зарегистрировать до этой даты...
Ага, с утилизацией остального пластика и с организацией раздельного сбора мусора уже все в порядк...
Еще есть немного времени, чтобы все выверить и проверить - с января-2020 вам могут сказать "три г...
В идеале так и надо - простейший кнопочный телефон для разговоров и смартфон/айфон для всего оста...
Спасибо! А заявление на вычет нужно успеть подать в налоговую до 01.07.2019г.?...
Вы типа пошутили? Или не понимаете разницы между крупным и малым бизнесом?...
фсб: дуров, атдай ключи шифрования телеграмадуров: пацаны, а живам объясняю, - шифрование конечн...
Не, это был большой спец проект по организации ФРС и созданию государства Израиль. :) Мы просто п...
подскажите, пожалуйста, сняли страховые взносы в двойном размере. подозреваю, что при передаче в ...
У меня кнопочный телефон, заряжаю раз в 2 недели и не парюсь. А из современных прелестей мне айпа...
В таком случае лучше сразу выкинуть сам телефон, потому что большинство ПО выдвигает подобные тре...
Минфин такие поправки не разрабатывает? Для бухгалтеров тоже непрерывное профессиональное образов...
Браузеная версия не оч удобно, но конечно безопаснее. Если телефон на Andriod, то вообще лучше не...
Не можно, а нужно))). Забираете свой экземпляр, проверяете и уже потом, после проверки, воз...
Может мы стали колонией в 1917? С приходом большевиков
Вы на правильном пути. Когда поймете, что бумажный документ, несмотря на то, что физически может ...
А принтер есть? А ЦБК, чтоб бумагу сделать, есть? Ну чего мелочиться-то? Давайте берестяные грамо...