Клерк.Ру

Мобильная связь дорожает

Цены на мобильную связь в России начала расти впервые с 2017 года: минимальный пакетный тариф с декабря 2018 года в среднем подорожал на 7 руб., до 262 руб. в месяц, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Content Review.

При этом данные Росстата говорят о еще большем росте.

Среди причин повышения стоимости мобильной связи называются:

  • повышение НДС с начала 2019 года;
  • отмена внутрисетевого роуминга;
  • необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, которые снизили выручку от высокодоходных клиентов.

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