Составлен рейтинг открытости министерств

Только четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми. К такому выводу пришли эксперты из АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений в докладе «Открытость государства в России», подготовленном для Счетной палаты. Результатом исследования стал первый в России рейтинг министерств и ведомств.

Наименование Рейтинг Министерство внутренних дел Российской Федерации AAA Министерство культуры Российской Федерации AAA Министерство финансов Российской Федерации AAA Министерство энергетики Российской Федерации AAA Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики AAB Министерство здравоохранения Российской Федерации AAB Министерство промышленности и торговли Российской Федерации AAB Министерство сельского хозяйства Российской Федерации AAB Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации AAB Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации AAC Министерство юстиции Российской Федерации AAC Министерство транспорта Российской Федерации ABB Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ABB Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации BAB Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации BAB Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа BBA Министерство экономического развития Российской Федерации BBA Министерство иностранных дел Российской Федерации BBB Министерство спорта Российской Федерации BBB Министерство просвещения Российской Федерации BCA Министерство обороны Российской Федерации BCB Министерство науки и высшего образования Российской Федерации CCC

По мнению авторов доклада, в России для повышения открытости государства создана необходимая нормативная база, однако практика ее применения остается на низком уровне.