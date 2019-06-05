Клерк.Ру

Составлен рейтинг открытости министерств

Только четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми. К такому выводу пришли эксперты из АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений в докладе «Открытость государства в России», подготовленном для Счетной палаты. Результатом исследования стал первый в России рейтинг министерств и ведомств.

Наименование

Рейтинг

Министерство внутренних дел Российской Федерации

AAA

Министерство культуры Российской Федерации

AAA

Министерство финансов Российской Федерации

AAA

Министерство энергетики Российской Федерации

AAA

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

AAB

Министерство здравоохранения Российской Федерации

AAB

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

AAB

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

AAB

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

AAB

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

AAC

Министерство юстиции Российской Федерации

AAC

Министерство транспорта Российской Федерации

ABB

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ABB

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

BAB

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

BAB

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа

BBA

Министерство экономического развития Российской Федерации

BBA

Министерство иностранных дел Российской Федерации

BBB

Министерство спорта Российской Федерации

BBB

Министерство просвещения Российской Федерации

BCA

Министерство обороны Российской Федерации

BCB

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

CCC

По мнению авторов доклада, в России для повышения открытости государства создана необходимая нормативная база, однако практика ее применения остается на низком уровне.

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