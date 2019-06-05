Составлен рейтинг открытости министерств

Только четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми. К такому выводу пришли эксперты из АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений в докладе «Открытость государства в России», подготовленном для Счетной палаты. Результатом исследования стал первый в России рейтинг министерств и ведомств.
Наименование
Рейтинг
Министерство внутренних дел Российской Федерации
AAA
Министерство культуры Российской Федерации
AAA
Министерство финансов Российской Федерации
AAA
Министерство энергетики Российской Федерации
AAA
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
AAB
Министерство здравоохранения Российской Федерации
AAB
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
AAB
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
AAB
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
AAB
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
AAC
Министерство юстиции Российской Федерации
AAC
Министерство транспорта Российской Федерации
ABB
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ABB
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
BAB
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
BAB
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
BBA
Министерство экономического развития Российской Федерации
BBA
Министерство иностранных дел Российской Федерации
BBB
Министерство спорта Российской Федерации
BBB
Министерство просвещения Российской Федерации
BCA
Министерство обороны Российской Федерации
BCB
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
CCC
По мнению авторов доклада, в России для повышения открытости государства создана необходимая нормативная база, однако практика ее применения остается на низком уровне.
Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».
Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.
Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.