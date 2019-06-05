Всемирный банк нашел в России рекордный рост экономики

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента, пишут РИА Новости.

По мнению аналитиков, такой результат обусловлен повышением мировых цен на нефть, увеличением прибыли от экспорта, а также реализацией нескольких крупных энергетических проектов и проведением чемпионата мира по футболу.

При этом подчеркивается, что на этот показатель не повлияло усиление санкций и давление мирового финансового рынка.

В то же время Всемирный Банк снизил прогноз по росту российской экономики по итогам 2019 года с 1,4 до 1,2 процента из-за уменьшения объемов добычи нефти, более жесткой валютной политики и увеличения НДС в начале года.

В декабре прошлого года Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик по версии агентства Bloomberg.