У организаций предлагают отбирать неиспользуемые земли

У организаций, которые не используют свои сельскохозяйственные участки более трёх лет, могут начать изымать их земли.

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в течение июня этого года, сообщает «Парламентская газета».



Документ был внесен в Госдуму Калининградской областной Думой. Авторы отмечают, что закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматривает применение понятия невостребованной земельной доли только к землям, принадлежащим физическим лицам. Их инициатива предлагает распространить эту норму на земли юридических лиц. Участок, который нерационально используется, может быть по решению суда изъят и продан на торгах.



В пояснительно записке к документу авторы отмечают, что по данным на 1 января 2017 года в долевой собственности россиян и юридических лиц находится 53,7 миллиона гектаров земель сельхозназначения. Из этих территорий 18,4 миллионов гектаров (34 процента) невостребованные. В отдельных регионах процент невостребованных земельных долей может достигать половины от общей площади. В Калининградской области, например, таких земель 30 процентов, в том числе земли, принадлежащие юридическим лицам.