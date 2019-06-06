Перечень документов для расчета пенсии предлагают уточнить

В Госдуму внесен законопроект № 724821-7, который уточняет перечень документов представляемых для расчета размера страховой пенсии.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что на сегодняшний день законодательство содержит правовой пробел, ущемляющий права граждан, которые трудились до 1991 года, при обращении их за пенсией.

В частности, речь идет о случаях, когда ввиду банкротства предприятия, ликвидации колхоза, вынужденной миграции гражданина, боевых действий, стихийных бедствии и т.д. были утрачены первичные либо косвенные документы, подтверждающие размер зарплаты, что отрицательно сказывается на размере пенсии.

Между тем в советский период действовал принцип единства государственной политики в области зарплаты, при котором все исходные нормативы, определяющие размер оплаты труда (тарифные ставки, должностные оклады, районные коэффициенты к заработной плате и др.) устанавливались централизованно правительством СССР.

Таким образом сейчас, даже при отсутствии документов, подтверждающих размер получаемой зарплаты работника, становится возможным определение ее размера на основании действовавших в то время тарифных ставок, должностных окладов и т.д., устанавливавшихся централизованно, что в настоящий момент не предусмотрено действующим законодательством и ущемляет права граждан.

Проектом предлагается в целях расчета зарплаты граждан для определения размера их страховой пенсии, осуществлявших трудовую деятельность до введения системы персучета в системе ОПС, установить следующий перечень документов, которыми может быть подтвержден размер зарплаты:

1) первичные бухгалтерские документы, а также иные документы, перечень которых устанавливается Правительством РФ; 2) в случае отсутствия либо утраты вышеуказанных документов не по вине застрахованного лица, такими документами также являются: а) справки налоговых органов о декларированных доходах лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и ПФР об уплате страховых взносов с указанных доходов; б) справки ПФР о доходах лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в отношении которых применяется УСН или ЕНВД; в) свидетельство об уплате ЕНВД; г) справки работодателя об оплате по договорам ГПХ с отметкой об уплате страховых взносов; д) расчетные книжки или справки, выданные профсоюзными органами; е) копии лицевых счетов, выдаваемые архивными организациями; ж) учетные карточки членов партии, учетные карточки членов комсомола, комсомольские билеты, расчетные книжки (расчетные листы); з) в случае отсутствия либо утраты косвенных документов не по вине застрахованного лица, в целях расчёта и установления страховой пенсии применяются показатели средней заработной платы по соответствующим должностям (профессиям), единые тарифные сетки, отраслевые приказы по зарплате.