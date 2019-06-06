Еще 48 компаний перейдут на налоговый мониторинг с 2020 года

48 компаний, среди которых 28 с государственным участием, заявили о переходе на налоговый мониторинг с 2020 года. Об этом рассказал заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров на совещании, посвященном расширению налогового мониторинга.

За последние три года крупнейшие налогоплательщики и госкомпании уже оценили такой способ взаимодействия с налоговиками. Количество участников налогового мониторинга выросло с семи компаний в 2016 году до 44 – в 2019-м, из них 16 компаний с госучастием (ГК «Ростех», ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», ПАО «ИнтерРАО», ПАО «Банк ВТБ» и другие). С 2020 года 48 крупнейших компаний, в том числе 28 компаний с госучастием, сообщили о своем намерении перейти на налоговый мониторинг.

Налоговый мониторинг – это система дистанционного налогового контроля: компании открывают свои информационные учетные системы для налоговиков, а взамен получают отсутствие камеральных и выездных налоговых проверок. Такое сотрудничество позволяет бизнесу исключить риски, связанные с некорректным исчислением налогов и сборов.

Сейчас к системе могут присоединиться компании с годовым оборотом не менее 3 млрд рублей и активами на 3 млрд рублей, а сумма уплаченных ими налогов за предыдущий год составляет не менее 300 млн рублей. Для более активного привлечения участников ФНС России совместно с Минфином прорабатывают вопрос о снижении требований к стоимости активов до 2 млрд рублей, суммарному объему полученных доходов также до 2 млрд рублей и совокупной сумме налогов за год – до 200 млн рублей.

«В налоговом мониторинге компания раскрывает информацию о рисках и контрольных процедурах в виде матрицы рисков. На основе этой информации налоговый орган определяет риск-профиль налогоплательщика и составляет план проведения налогового мониторинга», - объяснила принцип работы заместитель начальника Управления камерального контроля ФНС России Марина Крашенинникова.

На совещании также выступили представители госкорпораций ПАО «ИнтерРАО», ПАО «Аэрофлот», ОАО «РЖД», ПАО «Россети» и ПАО «Ростелеком», которые поделились опытом участия в налоговом мониторинге.

В частности, представитель ОАО «РЖД» рассказал о том, что в 2018 году компания получила 16 тысяч требований о представлении документов, а в 2019-м, когда РЖД присоединились к налоговому мониторингу, восемь. Поэтому планируется в 2020-2022 гг. перевести на налоговый мониторинг семь дочерних компаний.

Совещание проведено по поручению Председателя Правительства Дмитрия Медведева. В заседании участвовали представители Банка России, 175 компаний с госучастием и 14 отраслевых министерств и ведомств.