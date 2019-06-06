ЦБ отозвал лицензии у банков из Санкт-Петербурга и Новосибирска

С сегодняшнего дня отозваны лицензии у ООО КБ «Взаимодействие» (г. Новосибирск) и АО Банк «Прайм Финанс» (г. Санкт-Петербург).

Как сообщает пресс-служба регулятора, оба банка нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ним меры.

Банк «Прайм Финанс» полностью утратил собственные средства вследствие выявленной недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей, осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов;

Банк «Взаимодействие» завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности.