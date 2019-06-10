Как считать земельный налог по участку для ИЖС, используемому в бизнесе

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 394 НК в отношении отдельных категорий земельных участков, в том числе для жилищного строительства, включая ИЖС, устанавливается пониженная налоговая ставка 0,3 %.

Вместе с тем для применения этой ставки в отношении земельных участков, для ИЖС, помимо категории и вида разрешенного использования земельного участка, необходимо также учитывать целевой характер использования указанных земельных участков.

Учитывая изложенное, по мнению Минфина, выраженному в письме № 03-05-05-02/33743 от 08.05.2019, исчисление земельного налога в отношении земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», используемых в предпринимательской деятельности и предназначенных для дальнейшей перепродажи, осуществляется по ставке 1,5 %.