Если юрлицо – не источник дохода для физлица, оно не будет налоговым агентом по НДФЛ

Согласно пункту 1 статьи 226 НК российские организации и ИП, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, являются налоговыми агентами и обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ.

Исчисление сумм и уплата налога производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент.

Таким образом, по общему принципу, если указанные в пункте 1 статьи 226 НК лица не являются источниками дохода, перечисляемого ими налогоплательщику, они не признаются налоговыми агентами.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-05/34698 от 15.05.2019, где даны разъяснения по поводу НДФЛ при выплате дохода физлицу юрлицом, которое источником этого дохода не является.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 223 НК при получении доходов в денежной форме дата фактического получения дохода определяется, в частности, как день перечисления дохода по поручению налогоплательщика на счета третьих лиц.

При этом согласно пункту 1 статьи 1008 ГК в ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором.