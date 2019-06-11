При создании сайтов ИП может применять ПСН

В соответствии с подпунктом 62 пункта 2 статьи 346.43 НК патентная система налогообложения может применяться в отношении деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации.

Согласно ОКВЭД2, группировка «Разработка компьютерного программного обеспечения» включает вид деятельности по разработке структуры и содержания или написание компьютерной программы, необходимой для создания и реализации поставленной задачи, в том числе: системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц (код 62.01).

Учитывая изложенное, ИП, осуществляющий деятельность по созданию сайтов, вправе применять ПСН в отношении данного вида предпринимательской деятельности.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/34432 от 14.05.2019.