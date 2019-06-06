Службу в армии предлагают включать в стаж для досрочного рназначения пенсии

В Госдуму поступил законопроект № 725662-7, разработанный депутатами от ЛДПР, который касается пенсий.

В настоящее время гражданам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца раньше достижения пенсионного возраста, но не ранее достижения ими возраста 65 и 60 лет.

В страховой стаж засчитываются периоды работы и иной деятельности при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, а также период получения пособия по обязательному соцстрахованию в период временной нетрудоспособности.

В то же время в указанный страховой стаж не включен период прохождения военной службы по призыву, то есть период, связанный с исполнением конституционного долга по защите Отечества.

Это вызывает социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение лиц, выполнивших свой конституционный долг по защите Отечества, и лиц, не проходивших военную службу по призыву, в том числе уклонявшихся от нее, отмечается в пояснительной записке.

В этой связи проектом предлагается включать срок службы по призыву в стаж, дающий право на досрочную пенсию.