Долговая нагрузка на семьи с детьми выросла на четверть

Нагрузка семей с детьми по выплатам долгов за год выросла на 25%. В 2018-м в среднем им приходилось тратить на обслуживание займов по 2,5 тыс. рублей в месяц на человека. Годом ранее эта цифра была на уровне 2 тыс. рублей.

При этом пары, которые воспитывают детей, расходуют на четверть больше заемных средств, чем бездетные (у бездетных 1,9 тыс. рублей в месяц). К такому выводы пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в исследовании, с которым ознакомились «Известия».

В 2017 году соотношение заемных средств в семьях с детьми и без было 2 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей на человека в месяц.

Семьи, в которых растут дети, при более низком уровне доходов одновременно сталкиваются с большим объемом обязательных расходов, например, на питание, образование и здравоохранение. Это те вещи, от трат на которые родители отказываются в самых крайних случаях, отмечают авторы исследования. Таким образом, у родителей меньше гибкости в расходах и резервов для сбережений, поэтому в условиях экономического спада они оказываются в более тяжелом положении. А ресурсов для наращивания доходов в этих семьях пока нет, уверены эксперты ВШЭ.

Также, по их подсчетам, с увеличением числа детей в семье ухудшается и качество питания, сокращается потребление фруктов, овощей, мяса, молока, яиц, рыбы — именно тех позиций, которые могут считаться необходимыми для ведения здорового образа жизни. Одновременно с этим возрастает потребление более дешевых и менее полезных хлебобулочных изделий и картофеля. Если в среднем по населению и в семьях с одним ребенком потребление углеводов обеспечивает 64% пищевой ценности, то в семьях с двумя детьми на углеводы приходится 65%, а в многодетных — уже 68%.

Эксперты ВШЭ в своем исследовании пришли к выводу, что система мер социальной поддержки в России влияет на уровень доходов семей с детьми и в совокупности почти в 1,3 раза уменьшает уровень абсолютной бедности как по населению в целом, так и среди детей до 18 лет. Впрочем, риск бедности среди этой категории граждан всё равно более чем в два раза выше, чем среди взрослого населения.