В базе ИФНС размножается раздел 3 формы РСВ

Участница нашего форума сдала РСВ за 1 квартал 2019 в бумажном виде. На днях из ИФНС ей сообщили, что расчет составлен некорректно, так как в него входят два одинаковых раздела 3.

Бухгалтер лично отправила в ИФНС, где ей на экране компьютера продемонстрировали скан-образ сданного ею отчета. Среди листов, которые бухгалтер «опознала», промелькнули незнакомые ей страницы, которые она в состав отчета не включали. Откуда они в базе ФНС, неизвестно.

Смотрю, мой отчет на 9 листах, на титуле тоже указано 9 листов, все листы распечатались со штрих -кодом. Раздел 3 как раз на 8 и 9 листе. Инспектор листает отчет и вдруг появляются два листа раздела 3, со всеми моими данными, но нумерация листов 1 и 2, штрих-кода нет, т.е. в каком-то другом формате...

Мне говорят ,что отчет не принят ,сдавайте первичный, мы вас будем штрафовать по 119 статье...

Но я точно знаю, что так не может быть... я только начала вести там учет, и расчет заполнила в 1С и просто распечатала. Проверила расчет в программе, никаких дополнительных разделов и листов она не выдает. Все так же 9 листов...

Ничего не понимаю...

Первичный расчет сдавать не хочется, планирую отправить корректировку. — vzletcom2006

Обсуждение происходит в теме форума «Странная ошибка в РСВ и не принятый отчет».