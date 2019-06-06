Новый КоАП могут ввести в действие с 1 января 2021 года

Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года, одновременно с новыми правилами по контрольно-надзорной деятельности.

Об этом сообщил «Интерфаксу» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

На смену действующему КоАП должны прийти три закона.

«Мы решили разбить на две отрасли: материальное право и процессуальное, точно также, как и в контрольно-надзорной деятельности. В свою очередь процессуальную (часть — ИФ) мы решили тоже разбить на две подотрасли: это рассмотрение дел административными органами и рассмотрение дел судами», — сообщил вице-премьер.

По его мнению, «это очень системный и правильный подход — он позволит формировать науку в сфере административного права».

В начале июня концепция нового КоАП в целом была одобрена на совещании в правительстве, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Она предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное.

Двумя месяцами ранее Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить и внести концепцию нового КоАП в правительство к 1 июня. Целью это работы была названа «актуализация и систематизация правового регулирования в области административной ответственности». На заседании правительства 23 марта премьер обратил внимание на громоздкость и сложность в применении действующего КоАП, на который «невозможно уже смотреть без слез».