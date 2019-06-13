Когда на зарплату иностранцев ВКС надо начислять взносы

В организации трудятся граждане Республики Корея, являющиеся высококвалифицированными специалистами.

Начислять ли страховые взносы? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-06/1/34736 от 15.05.2019.

Временно пребывающие на территории РФ граждане Республики Корея, признанные ВКС, не являются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования, и, соответственно, любые выплаты в пользу таких работников в той или иной форме не подлежат обложению страховыми взносами.

Выплаты в рамках трудовых отношений в пользу постоянно или временно проживающих на территории РФ граждан Республики Корея, признанных ВКС, подлежат обложению страховыми взносами на ОПС и ОСС.

При этом компенсация иностранным работникам понесенных ими расходов, связанных с переездом в РФ, оформлением необходимых документов и оплатой сборов для получения возможности приступить к осуществлению трудовой деятельности на территории РФ также облагается страховыми взносами на ОПС и ОСС.