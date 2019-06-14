При расчетах по договору займа «наличку» нужно снимать с расчетного счета

ЦБ в письме № 44-15/1246 от 17.05.2019 дал разъяснения об осуществлении КПК наличных расчетов со своим членом (пайщиком) при выдаче займов и возврате денежных средств, принятых по договору передачи личных сбережений.

Согласно пункту 4 Указания N 3073-У наличные расчеты между участником наличных расчетов и физлицами по выдаче (возврату) займов (процентов по займам) осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета.

Пунктом 2 Указания N 3073-У установлен перечень целей, на которые участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги без зачисления на свои банковские счета. В указанный перечень не входят наличные расчеты по выдаче (возврату) займов (процентов по займам).

Таким образом, кредитный потребительский кооператив (КПК), осуществляя расчеты с членом КПК (пайщиком) в связи с предоставлением займа, а также возвратом члену КПК (пайщику) денежных средств, принятых по договору передачи личных сбережений, в наличной форме, должен обеспечить поступление денежных средств с расчетного счета в кассу КПК.