Тарифы взносов по «обособке» такие же, как и у головной организации

Обособленное подразделение организации самостоятельным плательщиком страховых взносов не признается.

Если организация относится к одной из категорий плательщиков страховых взносов, указанных в подпунктах 1 — 10, 15 пункта 1 статьи 427 НК, и соблюдает необходимые условия, то она вправе применять пониженные тарифы страховых взносов также к выплатам, начисляемым физлицам, работающим в ее обособленных подразделениях.

Об этом напоминает Минфин в письме от 03.04.2019 № 03-15-07/23207.

При этом плательщики страховых взносов, поименованные в подпунктах 11 — 14 пункта 1 статьи 427 НК, вправе применять пониженные тарифы страховых взносов исключительно в отношении выплат физлицам, в том числе работающим в обособленных подразделениях, расположенных в пределах соответствующей территории с особым режимом осуществления деятельности, которые заняты в реализации инвестиционного проекта на рабочих местах, указанных в перечне рабочих мест, утверждаемом в установленном порядке для участников или резидентов той или иной территории с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/10445@ от 30.05.2019.