При утрате права на УСН автоматически теряется право на пониженные взносы

Одним из условий применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками страховых взносов, поименованными в подпунктах 1, 5 (до 01.01.2019), 7, 8 пункта 1 статьи 427 НК, является применение УСН.

Между тем при несоблюдении ряда условий налогоплательщик может «слететь» с УСН.

Что в этом случае происходит в тарифом взносов? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 03.04.2019 № 03-15-07/23207.

Чиновники пояснили, что при соблюдении других установленных статьей 427 НК условий, но при утрате права на применение УСН, упомянутые плательщики страховых взносов теряют право на применение пониженных тарифов страховых взносов с начала того же квартала, в котором были допущены несоответствия требованиям для применения УСН.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/10445@ от 30.05.2019.