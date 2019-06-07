Из-за сбоя в налоговой стали страдать иностранные поставщики. Вот что пишет Ольга в Красном уголке бухгалтера:

«Наша 15 налоговая с марта не вносит данные по заявлениям об уплате косвенных налогов в общую базу. Наши белорусские поставщики подняли вой, так как на бумаге мы им заявления отдаём, но в базе заявлений нет и белорусская налоговая НДС по ним не возвращает.»

По сообщению автора темы, в 15-й налоговой в операционном зале творится ад:

«Говорят там все поувольнялись, плюс цифровизация эта я приезжала в окошко по записи, провела в очереди два часа и уехала ни с чем, ещё пойду. Народ в зале скандалит, вызывают прокуратуру и полицию, инспекторы хамят и им уже плевать на всех»

Однако это проблема не только в 15-й налоговой, такие же задержки есть в 24-й налоговой Москвы, в воронежской налоговой (номер не указан). Однако не везде так плохо, есть и положительные инспекции:

«29 Москва — только по ТКС, все отлично. От 15-й ничего хорошего НИКОГДА», — пишет Светлана.

Так что на одну только цифровизацию все проблемы списывать не стоит, все еще зависит и от работы конкретной инспекции. Где-то способны и в сложившейся ситуации работать и не подводить налогоплательщиков, а где-то просто наплевали на всех.