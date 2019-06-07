Силуанов обвинил бизнес в нигилизме

Некоторые бизнесмены привыкли жаловаться на жизнь, не замечают реальных изменений и постоянно требуют себе льгот, заявил Антон Силуанов во время делового завтрака Сбербанка на Петербургском экономическом форуме.

«У нас по-прежнему у бизнеса существует какой-то нигилизм в его действиях. Все плохо. У Александра Николаевича [Шохина, РСПП] огромные прибыли бизнес имеет, прибыль растет, прет просто на глазах! У [основателя и председателя совета директоров группы компаний «Р‑Фарм» Алексея ] Репика бизнес вообще супермаржинальный, да! <...> Но все плохо», — цитирует главу Минфина РБК.

Отвечая на выступление главы РСПП Шохина, который говорил об отсутствии стабильности во взаимоотношениях бизнеса и государства и об отсутствии стимулов для вложений, Силуанов признал, что с принятием закона об инвестициях в России в правительстве действительно «немного затянули». Однако он заявил, что бизнес они слышат, работают с ним. Но все равно у него все плохо, возмутился глава Минфина.

«У нас есть бизнес, который по старинке работает. Заработал — за границу. Заработал — в офшор, так спокойнее, хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке. Есть бизнес, который просто ждет льготы. Не дадите льгот — мы не будем финансировать. И есть третий бизнес, который работает. Вот на него и надо делать ставки», — считает Силуанов.

По словам Силуанова, пришло время бизнесу пересмотреть свои взаимоотношения с государством, так как реформы уже воплощаются. И пожелал бизнесменам больше оптимизма.