Роскомнадзор работает над системой полной блокировки мессенджеров

Роскомнадзор разрабатывает эффективную систему для полной блокировки мессенджеров, рассказал в интервью «Известиям» на ПМЭФ глава ведомства Александр Жаров.

Закрыть доступ к Telegram в России полностью пока невозможно из-за его сложной структуры, но сбои в работе сервиса приносят дискомфорт, отметил он. Существующая система блокировок позволяет замедлить работу мессенджера, но полностью остановить не может. Мы, безусловно, продолжаем исполнять решение суда, совершенствуем существующую систему, но радикальные изменения могут произойти только в случае принципиальной смены подхода к блокировке.

Также глава Роскомнадора сообщил, что депутаты готовят законопроект, который предполагает введение штрафов перед блокировкой ресурсов — это должно стимулировать бизнес исполнять закон. Это будет эффективной мерой, считает Жаров, потому что у крупных компаний акции находятся в различных фондах, информация о штрафах на компании публичная и это сказывается на котировках акций.