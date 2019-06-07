Авиаперевозки в обход Москвы будут облагаться НДС по ставке 0%

Президентом РФ подписан закон, устанавливающий бессрочно ставку НДС в размере 0% для всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне московского авиаузла.

В настоящее время ставка НДС по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа до 1 января 2021 года составляет 10%. Исключением являются операции, облагаемые до 1 января 2025 года по ставке НДС в размере 0%. К таким исключениям относятся услуги внутренних авиаперевозок пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположен в Крыму, Калининградской области и Дальневосточном федеральном округе.

Новым законом бессрочно устанавливается нулевая ставка НДС для всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне Москвы. В отношении маршрутов, у которых пункт отправления, назначения или промежуточные пункты перевозки расположены в московских аэропортах, режим налогообложения по ставке НДС в размере 10% сохраняется.

Установлено также, какие документы помогут обосновать применение нулевой ставки.