Бизнес в 2018 году заплатил 179 млрд рублей штрафов

Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей.

Об этом в пятницу сообщил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Это уже существенная добавка в бюджет. Это почти что фискальная мера и серьезная нагрузка на бизнес», — цитирует Титова ТАСС.

Он также сообщил, что к административной ответственности было привлечено 984 тыс. юридических лиц, а это каждое четвертое из юридических лиц, зарегистрированных в России. При этом ответственность за нарушения при проверках со стороны контрольно-надзорных органов, по словам Титова, все еще остается очень низкой: почти 90% отделались предупреждениями.