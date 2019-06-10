Ежегодное увеличение земельного налога не может превышать 10 %

В связи с принятием Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ введен коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение исчисленной суммы земельного налога не более чем на 10 % по сравнению с предыдущим годом. Об этом напоминают налоговики Архангельской области.

Теперь в законодательстве установлено: начиная с налогового периода 2018 года исчисленная сумма земельного налога не должна превышать сумму налога, исчисленную за предыдущий налоговый период на 10%.

Ограничивающий коэффициент 1,1 не применяется при исчислении налога в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в связи с несвоевременной застройкой которых за соответствующий налоговый период для расчета налога применены коэффициенты 2 или 4.

Рассчитать сумму земельного налога и налога на имущество физических лиц можно на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, воспользовавшись интернет-калькулятором.