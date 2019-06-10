Клерк.Ру

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК выступили с совместным заявлением по делу журналиста Ивана Голунова

Три ведущих деловых издания выступили с совместным заявлением в связи с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков. Это «Ведомости», «Коммерсант» и РБК

Иван Голунов, специальный кор­респондент отдела расследований издания «Медуза», был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков. Обстоятельства его задержания вызвали большие сомнения у многих, так же как и предъявленные доказательства.

Редакции указанных изданий требуют детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаивают на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.

«Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех», — говорится в заявлении.

Все расследования Ивана Голунова можно найти в опубликованном списке «Медузы». Герои его текстов могут быть причастны к преследованию, говорится там.

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