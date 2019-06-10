Клерк.Ру

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Эксперимент пройдет в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Его цель, по словам Дроздова, — снизить уровень бедности в два раза и повысить уровень реальных доходов.

Методика определения нуждающихся, о которой идет речь, уточнил Дроздов, основана на «информации, содержащейся в ЕГИССО [Единой государственной информационной системе социального обеспечения] и информационных системах [Пенсионного] фонда». В настоящий момент эта технология, по словам собеседника агентства, находится в разработке, однако Пенсионный фонд, указал он, уже «активно участвует в работе с пилотными регионами в этой части»

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил Дроздов.

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