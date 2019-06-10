Роскомнадзор проверяет информацию о массовой утечки данных банковских клиентов

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов «Альфа Банка», «ХКФ Банка» и «ОТП Банка», если будут основания, то обратится в Генпрокуратуру, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в «Интерфакс».

«Мы взяли у издания „Коммерсантъ“ ссылки на эти базы и всю необходимую фактуру, в данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд, она выглядит вопиющей — конечно, нахождение такого количества личных данных, в таком объеме, создает большие риски нарушения прав граждан», — отмечается в сообщении

Роскомнадзор указывает, что форум, который разместил базу данных для платного скачивания, является интернациональным ресурсом, зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, сервера находятся на территории Германии. Ведомство может обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России

В Роскомнадзоре пообещали глубже изучить ситуацию, понять, каким образом данные попали в сеть, повлекла ли эта утечка реальные последствия для граждан.

Сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила об утечке в сеть данных 900 тыс.клиентов «Альфа Банка», «ХКФ Банка» и «ОТП Банка».