Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов а заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Несмотря на то, что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, <...> они тянут показатель реальных доходов вниз», — цитирует Силуанова РИА Новости.

Увеличение расчетов по потребительским и ипотечным кредитам влечет за собой рост расходов по уплате процентов и погашению «основного тела» займа, добавил Силуанов. Кроме того, на доходы оказывает воздействие так называемый досчет теневого сектора в отрасли.

За первый квартал 2019 года реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле — на 1,6%. В годовом выражении рост показателя замедлился.

«В целом мы ожидаем рост заработных плат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен», — сделал прогноз глава Минфина.