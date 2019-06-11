ФНС обновила уведомление о невозможности представить вовремя истребуемую информацию

Обновлена форма уведомления о невозможности представить вовремя в инспекцию документы или информацию, сообщает пресс-служба ФНС.

С ее помощью налогоплательщик с 10 июня 2019 года может сообщить об обстоятельствах, которые не позволяют ему представить документы в срок. Например, документы утрачены или изъяты правоохранительными органами. Кроме того, в уведомлении можно указать обстоятельства, при которых НК РФ разрешает не представлять требуемые документы.

Уведомление можно представить в налоговый орган лично, через представителя либо в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Устаревшая форма такого уведомления, утвержденная приказом ФНС России от 25.01.2017 № ММВ-7-2/34@, а также рекомендуемая форма, приведенная в приложении к письму ФНС России от 07.11.2018 № ЕД-4-15/21688@, с 10 июня не применяются.

Вместе с тем, ФНС обращает внимание налоговых органов на то, что если налогоплательщик применил устаревшие формы документов, которые действуют до 10 июня 2019 года, то это не является поводом для отказа в принятии уведомления.