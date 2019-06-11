Старейшая турфирма в мире Thomas Cook продает туроператорский бизнес

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook Group подтвердила факт переговоров с китайской Fosun International о продаже своего туроператорского бизнеса.

Соответствующее заявление группа опубликовала на сайте Лондонской биржи, пишут «Ведомости». Fosun — крупнейший акционер британской компании с долей 18%.

Thomas Cook Group основана в 1841 г. В ее портфель входят туристический, авиационный и гостиничный бизнес. Под ее управлением, по собственным данным, более 100 самолетов, базирующихся в Великобритании, Германии, скандинавских странах и Испании, 186 гостиниц более чем на 38 000 номеров.

Из-за неопределенности по поводу выхода Великобритании из ЕС и падения спроса Thomas Cook стало труднее вести бизнес в Европе, отмечает Bloomberg, частичная продажа компании могла бы спасти ее от банкротства. В последние четыре года рентабельность Thomas Cook по EBIT, согласно ее отчетам, сократилась в 1,5 раза и составляет 26%. В финансовом году, завершившемся 30 сентября, выручка группы выросла лишь на 6,6% до 9,6 млрд фунтов стерлингов при сокращении EBIT почти на четверть — до 250 млн фунтов.

Тем не менее «пока нет никакой уверенности, что переговоры завершатся предложением о покупке бренда Thomas Cook», пишет Thomas Cook. «Правление [группы] рассмотрит любое потенциальное предложение наряду с другими имеющимися у него стратегическими вариантами [по развитию компании] с целью увеличения ее стоимости», — отмечается в сообщении.

В России Thomas Cook владеет туроператором «Интурист», который выкупила у АФК «Система» в 2018 г. В марте стало известно, что Thomas Cook с турецким партнером выкупят 100% российского туроператора «Библио-глобус».