Клерк.Ру

Сбербанк заблокировал клиенту карту за получение займа от работодателя и требует странные пояснения

Сбербанк требует от своего клиента-физлица пояснения, из каких источников будет осуществлен возврат полученного от работодателя процентного займа. Такую историю рассказали в форуме «Клерка».

Евгения Борисовна пишет, что получила от своего работодателя заём в размере 150 000 рублей на 2 года под 5 % годовых. В результате банк заблокировал её банковскую карту и потребовал предоставить документы:

  • договор займа, на основании которого было произведено перечисление денежных средств;
  • справку 2-НДФЛ;
  • документы/пояснения, из каких источников будет осуществлен возврат займа;
  • иные документы, разъясняющие экономический смысл проводимой операции.

С первыми пунктами проблем нет, пишет автор. Но вот что имеется ввиду в третем и четвертом пункте? Что излишне ретивые работники службы безопасности Сбербанка хотят видеть? Евгения Борисовна находится в полном недоумении, но ей очень хочется разблокировать карту и получить доступ к деньгам, ведь она за пользование займом платит проценты.

Причем сумма полученного займа настолько мала, что её за два года можно вернуть даже из пенсии, замечают пользователи «Клерка». И выдвигают версию, что это просто месть за то, что кредит не взяли в Сбербанке.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Блокировка счетов»

Все семинары по теме Блокировка счетов