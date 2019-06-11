Сбербанк заблокировал клиенту карту за получение займа от работодателя и требует странные пояснения

Сбербанк требует от своего клиента-физлица пояснения, из каких источников будет осуществлен возврат полученного от работодателя процентного займа. Такую историю рассказали в форуме «Клерка».
Евгения Борисовна пишет, что получила от своего работодателя заём в размере 150 000 рублей на 2 года под 5 % годовых. В результате банк заблокировал её банковскую карту и потребовал предоставить документы:
- договор займа, на основании которого было произведено перечисление денежных средств;
- справку 2-НДФЛ;
- документы/пояснения, из каких источников будет осуществлен возврат займа;
- иные документы, разъясняющие экономический смысл проводимой операции.
С первыми пунктами проблем нет, пишет автор. Но вот что имеется ввиду в третем и четвертом пункте? Что излишне ретивые работники службы безопасности Сбербанка хотят видеть? Евгения Борисовна находится в полном недоумении, но ей очень хочется разблокировать карту и получить доступ к деньгам, ведь она за пользование займом платит проценты.
Причем сумма полученного займа настолько мала, что её за два года можно вернуть даже из пенсии, замечают пользователи «Клерка». И выдвигают версию, что это просто месть за то, что кредит не взяли в Сбербанке.
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.