Сбербанк заблокировал клиенту карту за получение займа от работодателя и требует странные пояснения

Сбербанк требует от своего клиента-физлица пояснения, из каких источников будет осуществлен возврат полученного от работодателя процентного займа. Такую историю рассказали в форуме «Клерка».

Евгения Борисовна пишет, что получила от своего работодателя заём в размере 150 000 рублей на 2 года под 5 % годовых. В результате банк заблокировал её банковскую карту и потребовал предоставить документы:

договор займа, на основании которого было произведено перечисление денежных средств;

справку 2-НДФЛ;

документы/пояснения, из каких источников будет осуществлен возврат займа;

иные документы, разъясняющие экономический смысл проводимой операции.

С первыми пунктами проблем нет, пишет автор. Но вот что имеется ввиду в третем и четвертом пункте? Что излишне ретивые работники службы безопасности Сбербанка хотят видеть? Евгения Борисовна находится в полном недоумении, но ей очень хочется разблокировать карту и получить доступ к деньгам, ведь она за пользование займом платит проценты.

Причем сумма полученного займа настолько мала, что её за два года можно вернуть даже из пенсии, замечают пользователи «Клерка». И выдвигают версию, что это просто месть за то, что кредит не взяли в Сбербанке.