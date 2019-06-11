Клерк.Ру

Уголовное дело против журналиста Ивана Голунова прекращено

Уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.

Об этом заявлении Колокольцева уже написали «Интерфакс», «ТАСС» и РИА Новости.

Журналиста обещали освободить из под домашнего ареста уже сегодня.

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