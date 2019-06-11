Уголовное дело против журналиста Ивана Голунова прекращено

Т.е. ,ИП без наемных работников, оказывающему услуги, онлайн-кассу до 01 июля 2021 года вправе (...
Что есть социалист? Это паразит, которого не докричишься, когда надо что-то делать, но который ту...
Реально задолбали :-) Учите матчасть и не выеживайтесь :-)...
а давно ли займы от работодателя мутными стали? Нормальный работодатель всегда пойдет на встречу ...
Был бы обычный Физик про взносы и вопросов не было. Статус ИП есть -- вперёд бабло по Фондам!...
В чем мутность-то? Мы тоже недавно выдавали сотруднику 100 000р. тоже под небольшой процент на 2,...
Еще раз."...прочтите внимательно весь закон. И найдите там хотя бы один запрет применять спецрежи...
Слушайте, ну включите уже голову, а? Если бы ИП нельзя было бы применять НПД, об этом было бы нап...
Ёперный балет.... Откуда ж у вас такая дремучесть-то, что вам элементарные вещи разжевывать надо?...
Нет. Он стал плательщиком НПД
Есть такая банальная истина: Если МВД решило закрыть дело Голуанова, тогда оно должно открыть уго...
Я про документ выше уже написала
смысл писать претензии, если банк запросил необходимые документы? без их предъявления вряд ли дос...
Отказался от УСН, стал плательщиком НДФЛ. Разве нет?
И чО? А кто совмещал-то? Или вы видите слова, но не понимаете их смысла? ...
В статье выше дата отсрочки указана-1 января 2021 года.
ИП -- это чел, у которого есть Доходы или всё же просто зареганный чел, как ИП, даже не имеющий Д...
Т.е. вам еще надо рассказать о том, что Александр написал отказ от УСН, как положено по закону? :...
Спасибо огромное за быстрый ответ. А что-то требуется клиентам выдавать? БСО ведь отменили старые...
Не вправе применять специальный налоговый режим:"лица, применяющие иные специальные налоговые реж...
Алло, гараж!!! Какое на хрен совмещение?! Закон это прямо запрещает. Включите мозг, если он еще с...
Александр, ну вот еще один человек, который закон не читал ))...
Интересно, а служебное расследование будет?
И за что только Пригожину такое бабло отваливают? Только зря бюджетные деньги проедает...
Именно так и писать претензию. С процентами и штрафами. А писать в центральный офис, копию - в от...
Челу шьют "совмещение" в одном налоговом периоде. Чего не ясного?...
Новую методичку пока не подогнали.Поэтому, пока у пригожинских затишье ......
Полиция сняла с Голунова обвинения в покушении на сбыт наркотиковЕго освободят из-под домашнего а...
Вообще все знания фтопку. Нечего себе голову информацией загружать.Она дана, чтобы в неё есть....
Все ИП без работников, оказывающие услуги, могут не применять ККТ до 1 июля 2021 года. Хотя кто з...
А теперь прочтите статью целиком. Очень внимательно.Потом прочтите внимательно весь закон. И найд...
ну и? Что ж там про взносы, сгораю от нетерпения узнать )Т.е. пункт 11 статьи 2 фтопку?...
Да, уже и Валентина Ивановна высказалась, что мол нарушения, и есть недоверие к правоохранительны...