Уголовное дело против журналиста Ивана Голунова прекращено

Темная Т.е. ,ИП без наемных работников, оказывающему услуги, онлайн-кассу до 01 июля 2021 года вправе (... Пассажирским перевозчикам упростили работу с ККТ

Ich Bin Что есть социалист? Это паразит, которого не докричишься, когда надо что-то делать, но который ту... Силуанов обвинил бизнес в нигилизме

Завтра Был бы обычный Физик про взносы и вопросов не было. Статус ИП есть -- вперёд бабло по Фондам!... Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых

Elv В чем мутность-то? Мы тоже недавно выдавали сотруднику 100 000р. тоже под небольшой процент на 2,... Сбербанк заблокировал клиенту карту за получение займа от работодателя и требует странные пояснения

Alexander_Smirnov Еще раз."...прочтите внимательно весь закон. И найдите там хотя бы один запрет применять спецрежи... Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых

Над.К Слушайте, ну включите уже голову, а? Если бы ИП нельзя было бы применять НПД, об этом было бы нап... Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых

Alexander_Smirnov Ёперный балет.... Откуда ж у вас такая дремучесть-то, что вам элементарные вещи разжевывать надо?... Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых

Alexander_Smirnov И чО? А кто совмещал-то? Или вы видите слова, но не понимаете их смысла? ... Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых

Темная В статье выше дата отсрочки указана-1 января 2021 года. Пассажирским перевозчикам упростили работу с ККТ

Завтра ИП -- это чел, у которого есть Доходы или всё же просто зареганный чел, как ИП, даже не имеющий Д... Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых

Над.К Т.е. вам еще надо рассказать о том, что Александр написал отказ от УСН, как положено по закону? :... Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых

Темная Спасибо огромное за быстрый ответ. А что-то требуется клиентам выдавать? БСО ведь отменили старые... Пассажирским перевозчикам упростили работу с ККТ

Завтра Не вправе применять специальный налоговый режим:"лица, применяющие иные специальные налоговые реж... Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых

Alexander_Smirnov Алло, гараж!!! Какое на хрен совмещение?! Закон это прямо запрещает. Включите мозг, если он еще с... Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых

Elv Именно так и писать претензию. С процентами и штрафами. А писать в центральный офис, копию - в от... Сбербанк заблокировал клиенту карту за получение займа от работодателя и требует странные пояснения

Alexander_Smirnov Вообще все знания фтопку. Нечего себе голову информацией загружать.Она дана, чтобы в неё есть.... Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых

Над.К Все ИП без работников, оказывающие услуги, могут не применять ККТ до 1 июля 2021 года. Хотя кто з... Пассажирским перевозчикам упростили работу с ККТ

Alexander_Smirnov А теперь прочтите статью целиком. Очень внимательно.Потом прочтите внимательно весь закон. И найд... Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых