Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ в ближайшую пятницу

Совет директоров ЦБ в пятницу, 14 июня, вероятно снизит ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%
Так считает большинство экономистов, опрошенных РБК. Аналогичен и прогноз Bloomberg: 32 из 34 аналитиков прогнозируют снижение. Его ждут и финансовые рынки, показывает динамика котировок фьючерсов на ставку межбанковского рынка RUONIA.
ЦБ допускал возможность снижения ставки в июне, председатель банка Эльвира Набиуллина подтверждала, что такой вариант будет рассматриваться. Регулятор может вернуться к смягчению политики впервые с марта прошлого года — именно тогда он последний раз снижал ставку. Впрочем, некоторые эксперты считают, что делать это пока рано.
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