Клерк.Ру

Чубайс предложил ввести новый налог

В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы.

Об этом заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости.

Он рассказал о том, что, согласно плану действий правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система госучета объемов выбросов.

В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.

«И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная», — добавил он.

Поэтому, по его мнению, сперва надо разобраться с правилами измерения выбросов, а затем обдумать вопрос введения налога.

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