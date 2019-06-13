Тинькофф создал голосового помощника Олега

Тинькофф представляет представил первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России. Зовут его Олег.

Его миссия - помогать пользователям в решении задач в экосистеме Тинькофф, говорится в пресс-релизе.

Олег будет «жить» в мобильном приложении Тинькофф. Говорит он голосом российского актера кино и дубляжа Никиты Прозоровского. Голосовой помощник сможет распознавать и интерпретировать запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, беседовать на разные темы. Олег поможет им управлять голосом всеми ключевыми финансовыми и lifestyle услугами экосистемы Тинькофф.

В первой версии Олег сможет:

совершать денежные переводы на счета в Тинькофф и Сбербанке;

бронировать столики в ресторанах;

записывать пользователей в салоны красоты;

покупать билеты в кино с кэшбэком 15%;

искать скидки на товары и услуги;

общаться на свободные темы;

давать полезные советы и лайфхаки из Тинькофф Журнала;

консультировать по банковским вопросам и акциям;

управлять финансовыми продуктами (дебетовой и кредитной картами);

изменять личные данные в экосистеме Тинькофф;

заказывать и отправлять на почту электронные документы (например, справку для посольства).

На старте Олег будет поэтапно появляться у пользователей в мобильном приложении Тинькофф на iOs, чуть позже - на Android. Первые обладатели Олега смогут поделиться им со своими друзьями, переведя деньги через голосового помощника. Нужно просто попросить Олега сделать перевод нужному клиенту Тинькофф, и – в течение часа после поступления денег на счет получателя - в его мобильном приложении появится Олег (на Android - после обновления приложения до версии 4.8, которая будет опубликована в ближайшее время).