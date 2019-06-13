Клерк.Ру

Тинькофф создал голосового помощника Олега

Тинькофф представляет представил первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России. Зовут его Олег.

Его миссия - помогать пользователям в решении задач в экосистеме Тинькофф, говорится в пресс-релизе.

Олег будет «жить» в мобильном приложении Тинькофф. Говорит он голосом российского актера кино и дубляжа Никиты Прозоровского. Голосовой помощник сможет распознавать и интерпретировать запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, беседовать на разные темы. Олег поможет им управлять голосом всеми ключевыми финансовыми и lifestyle услугами экосистемы Тинькофф.

В первой версии Олег сможет:

  • совершать денежные переводы на счета в Тинькофф и Сбербанке;
  • бронировать столики в ресторанах;
  • записывать пользователей в салоны красоты; 
  • покупать билеты в кино с кэшбэком 15%;
  • искать скидки на товары и услуги;
  • общаться на свободные темы;
  • давать полезные советы и лайфхаки из Тинькофф Журнала;
  • консультировать по банковским вопросам и акциям;
  • управлять финансовыми продуктами (дебетовой и кредитной картами);
  • изменять личные данные в экосистеме Тинькофф;
  • заказывать и отправлять на почту электронные документы (например, справку для посольства).

На старте Олег будет поэтапно появляться у пользователей в мобильном приложении Тинькофф на iOs, чуть позже - на Android. Первые обладатели Олега смогут поделиться им со своими друзьями, переведя деньги через голосового помощника. Нужно просто попросить Олега сделать перевод нужному клиенту Тинькофф, и – в течение часа после поступления денег на счет получателя - в его мобильном приложении появится Олег (на Android - после обновления приложения до версии 4.8, которая будет опубликована в ближайшее время).

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