Большинство россиян покупают товары только по акциям

Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, большинство россиян приобретают товары только по акциям.

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для «Коммерсанта». В 2016 году доля была 41%, в 2017 году — 45%.

Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции.

Рост числа россиян, стремящихся к экономии, в основном связан с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия, отмечают эксперты. Так, по данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3% год к году. Индекс потребительского доверия за тот же период опустился с 65 до 62 пунктов и достиг исторического минимума.

В некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы ограничить промоактивность. Но отказаться от скидок участники рынка могут только синхронно, иначе в выигрыше останется сеть, которая сохранит скидки.