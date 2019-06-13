Сбербанк создает свою систему по оплате товаров через QR-код

Сбербанк будет конкурировать с Системой быстрых платежей (СБП) ЦБ не только на рынке денежных переводов между физическими лицами по номеру телефона, но и в сегменте переводов от физического лица юридическому.

Он разрабатывает технологическую платформу, которая позволит оплачивать покупки в магазинах через QR-код, при этом система будет открыта для других банков, узнали в РБК.

Работа СБП, уже сейчас позволяющей переводить средства из одного банка в другой по номеру телефона, стала причиной конфликта между ЦБ и Сбербанком, который уже давно запустил эту функцию и стал лидером на рынке переводов.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале 2019 года заявила, что подключение к СБП будет обязательным для всех банков, что вызвало недовольство Германа Грефа.

Оплата с помощью QR-кодов в российских магазинах через СБП должна начаться летом. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что тестирование услуги стартует в начале июля, а источники РБК говорили, что 30 августа ее запустят для фокус-групп.

Этот проект может стать конкурентом для Сбербанка, лидера на рынке эквайринга: в 2018 году объем услуг по его терминалам составил 13,1 трлн руб., или 67,1% рынка, говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы. В СБП будут установлены более низкие комиссии за прием безналичных платежей (0,4%) по сравнению с комиссией за прием карт, которую сейчас банки взимают с магазинов (средняя по рынку 1,5–2,5%).

Сбербанк же собирается брать комиссию при оплате QR-кодами в размере 1% с каждой операции. Поэтому итоговый размер тарифа, который магазины будут платить за прием оплаты с помощью QR-кода, может достигать 1,5–2%. Такой тариф находится практически на одном уровне с комиссией за эквайринг и в четыре-пять раз превышает предполагаемый тариф в СБП.