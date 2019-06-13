Инспекторы свалили вину за несуществующие долги на бухгалтеров

Налоговики считают, что бухгалтеры сами виноваты в списаниях несуществующих недоимок, поскольку они не составляют таблички для самостоятельной проверки.
Текстом письма, рассылаемого организациям, поделилась в «Красном уголке бухгалтера» Наталья. Орфография, пунктуация и эмоции письма сохранены.
Письмо вызвало шквал едких замечаний бухгалтеров:
«Сами сдавайте, сами платите и сами проверяйте. А можно и зарплату за них я тоже буду сама получать раз делаю ИХ работу? Ещё бы они читали заявления на розыск и уточнение — было бы совсем замечательно», — пишет Анна.
«Если мы вам. дескать, ни с того ни с сего выставили пени, штрафы и недоимку, то вы сами виноваты», — замечает Мария.
Не забыли участники КУБа и постоянно ведущиеся разговоры о ненужности бухгалтера в связи с цифровизацией:
«Вот так вот соберёшься со своей профессией „отмереть“, а тебе и не дадут. Вставай, бухгалтер, роботы не справляются, пересчитывай за ними», — иронизирует Лилия.
Впрочем, это письмо можно рассматривать и как «крик души» со стороны налоговиков. Которым явно тоже приходится нелегко в сложившейся ситуации.
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